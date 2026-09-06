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মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে স্টোর বিভাগে ‘অফিসার/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: স্টোর-মেঘনা ফয়েল প্যাকেজিং লিমিটেড।

পদের নাম: অফিসার/এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন স্নাতক (বিবিএ)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধাব্র্যাক এন্টারপ্রাইজে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

কর্মী নেবে আকিজ মোটরস, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল বিলের সুবিধাকর্মী নেবে আকিজ মোটরস, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

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