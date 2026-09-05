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কর্মী নেবে আকিজ মোটরস, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ৩৩
কর্মী নেবে আকিজ মোটরস, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

আকিজ মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (এরিয়া ম্যানেজার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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