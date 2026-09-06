প্রেমের টানে সখীপুরে চীনা যুবক, বিয়েতে শর্ত ইসলাম গ্রহণ

কথায় আছে, ভালোবাসার কোনো জাত, ধর্ম ও সীমানা নেই। সেই ভালোবাসার টানে টাঙ্গাইলের সখীপুরে এসেছেন ডং লিয়াং (৩০) নামে এক চীনা যুবক। অনলাইনে পরিচয়ের পর উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের বাগবেড় গ্রামের তরুণী আশিতার (২৫) সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে গতকাল শনিবার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আশিতার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন ডং লিয়াং। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
আশিতা উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের বাগবেড় গ্রামের প্রবাসী আজমত আলীর মেয়ে।
আশিতা ও ডং লিয়াংয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ওয়ার্ল্ডটক নামের একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় হয়। ওই অ্যাপের মাধ্যমে প্রায় তিন মাস তাঁরা কথাবার্তা বলেন। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
আশিতা সাংবাদিকদের জানান, ডং লিয়াং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন।
ডং লিয়াং নিজ ভাষায় কথা বলেন এবং মোবাইল ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে জানান, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আশিতাকে বিয়ে করতে চান। বিয়ের পর আশিতাকে সঙ্গে নিয়ে চীনে যাওয়ার ইচ্ছার কথাও জানান তিনি।
চীন থেকে প্রেমের টানে ওই যুবকের সখীপুরে আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি মুহূর্তেই উপজেলাজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে এ বিষয়ে আশিতার পরিবারের কোনো সদস্য মন্তব্য করতে রাজি হননি।
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মজিবর রহমান সরওয়ার বলেন, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মেধা, মনন, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটে তার সাহিত্য ও প্রকাশনার মাধ্যমে। দক্ষিণাঞ্চলে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর বাতিঘর সরকারি ব্রজমোহন কলেজ থেকে ‘অনুরণন’ নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।১৩ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে এক মাদকাসক্ত যুবকের দেওয়া আগুনে ১১টি পরিবারের বসতঘর পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সোহেল হোসেনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ।১৬ মিনিট আগে
শিশুটি বিষয়টি অন্য শিক্ষকদের জানালে তাঁরা ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে মারধর ও কাউকে না বলার জন্য ভয় দেখান বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি বাবা-মাকে জানালে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
বহরমপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বগুড়া গ্রামের দলিল উদ্দিন মাস্টারের গোয়ালঘর থেকে গরু চুরি করে মিশুক গাড়িতে তোলার সময় স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হয়। তাঁরা ওই ব্যক্তিদের পরিচয় ও গরুটির মালিকানা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁদের মধ্যে একজন দৌড়ে পালিয়ে যান।২ ঘণ্টা আগে