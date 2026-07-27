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বেসরকারি

রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মিলবে যাতায়াত ভাতাসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৫৩
রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মিলবে যাতায়াত ভাতাসহ উৎসব বোনাস
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপায়ণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘হেড অব মার্কেটিং’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব মার্কেটিং।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ/এমবিএ। এমকম পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা, সেক্টর-১২)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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