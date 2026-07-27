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বেসরকারি

১০ পদে নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে চিকিৎসা ভাতাসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২৮
১০ পদে নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে চিকিৎসা ভাতাসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (ফিড বিজনেস)।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মৎস্য বা কৃষিতে স্নাতক এবং পশুপালনে স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: ৮–১০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, কর্মক্ষমতা বোনাস, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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