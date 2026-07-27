কর্মী নেবে আইপিডিসি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সেলস পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: একটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
আরও পড়ুন:
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান টয়লেট্রিজ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাকশন বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৪০ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
মধুমতি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রুরাল ব্রাঞ্চেস বিভাগে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (পিও টু এভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
স্যার, কলেজে পড়ার সময় মোস্তফা কামাল সরকার নামের একজন শিক্ষক আমাকে বিচারক হওয়ার স্বপ্ন দেখান। তিনি বিচারকের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা দেন। অল্প কিছু নম্বরের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে পারেননি, তাই বিচারকও হতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন, আমার মাধ্যমে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হোক।৭ ঘণ্টা আগে