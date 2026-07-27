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কর্মী নেবে আইপিডিসি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ১৬: ০৮
কর্মী নেবে আইপিডিসি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সেলস পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

৫ পদে আকিজ ফুডে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ৫ পদে আকিজ ফুডে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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