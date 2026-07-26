‘ডিস্টার্ব করলে সকল থানার সামনে মিছিল করবো’ ফেসবুকে কমিশনার–এসপিকে ছাত্রলীগ নেতার হুমকি

মিছিলে বাধা দিলে পুলিশকে চাপে ফেলার হুমকি দিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন গাজীপুর জেলার ছাত্রলীগের সভাপতি সুলতান মো. সিরাজুল ইসলাম। মহানগর পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারকে উদ্দেশ করে দেওয়া পোস্টটি খুব দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয় পড়ে।
রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সুলতান মো. সিরাজুল ইসলাম তাঁর ব্যক্তিগত ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে পোস্টটি করেন।
পোস্টে সিরাজুল ইসলাম লেখেন, ‘মাননীয় পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার মহোদয় মিছিল করেছি, কাউকে হত্যা করি নাই। রাষ্ট্রের কোন ক্ষতিও করি নাই। পুলিশ যদি ডিস্টার্ব করেন আমার নেতাকর্মীদের, তাহলে আপনাদেরকেও চাপে ফেলার কৌশল আমি জানি।’
পোস্টে আরও লেখা হয়, ‘সকল থানার সামনে মিছিল করব। আর আমার সম্পর্কে ধারণা আছে তো ইনশাআল্লাহ। আমি যা বলি তা করি। রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে বলেন। প্রতিহিংসা বা রাষ্ট্রের শক্তি দিয়ে নয়।’
পোস্টের শেষে ‘সুলতান মো. সিরাজুল ইসলাম, সভাপতি, গাজীপুর জেলা ছাত্রলীগ’ পরিচয় উল্লেখ করা হয়।
এ দিকে পোস্টটির মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনদের কাউকে এই পোস্টের সমর্থনে, কাউকে বিরোধিতা করে, আবার কাউকে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করতেও দেখা গেছে।
এই পোস্টের বিষয়ে মন্তব্য জানতে গাজীপুর পুলিশ সুপার শরিফ উদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একাধিকবার তার অফিশিয়াল নম্বরে কল দেওয়া হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।
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