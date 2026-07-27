Ajker Patrika
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মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

মধুমতি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রুরাল ব্রাঞ্চেস বিভাগে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (পিও টু এভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: রুরাল ব্রাঞ্চেস।

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (পিও টু এভিপি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ৬–১০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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