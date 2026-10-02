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দেশজুড়ে নিয়োগ দেবে নগদ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
দেশজুড়ে নিয়োগ দেবে নগদ, আবেদন অনলাইনে
সাড়ে ৯ কোটি পেরোল নগদের গ্রাহকসংখ্যা। ছবি: সংগৃহীত

বিভাগের নাম: রিজিওনাল সেলস।

পদের নাম: টেরিটরি অফিসার/টেরিটরি ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২০–৩৮ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, মোবাইল বিল, স্বাস্থ্যবিমা ও উৎসব বোনাস।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

বিষয়:

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