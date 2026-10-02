দেশজুড়ে নিয়োগ দেবে নগদ, আবেদন অনলাইনে

বিভাগের নাম: রিজিওনাল সেলস।
পদের নাম: টেরিটরি অফিসার/টেরিটরি ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ২০–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, মোবাইল বিল, স্বাস্থ্যবিমা ও উৎসব বোনাস।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।
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