Ajker Patrika
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গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটন

চাকরি ডেস্ক 
গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটন
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সাবসেকশন ইনচার্জ/ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাবসেকশন ইনচার্জ/ম্যানেজার (গভর্নমেন্ট টেন্ডার সেলস-কেব্‌লস)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: ৭–১২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি, মুনাফার অংশ, মোবাইল বিল, যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব বোনাস দুটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুপুরের খাবারের সুবিধা রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

বিষয়:

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