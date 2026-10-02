গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটন

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সাবসেকশন ইনচার্জ/ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সাবসেকশন ইনচার্জ/ম্যানেজার (গভর্নমেন্ট টেন্ডার সেলস-কেব্লস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: ৭–১২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি, মুনাফার অংশ, মোবাইল বিল, যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব বোনাস দুটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুপুরের খাবারের সুবিধা রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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