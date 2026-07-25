Ajker Patrika
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বেসরকারি

বাটা সু চাকরি দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৩৫
বাটা সু চাকরি দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে

বাটা সু কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মার্চেন্ডাইজিং বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: মার্চেন্ডাইজিং।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ (মার্কেটিং/অপারেশন), বিএসসি/এমএসসি (ফুটওয়্যার) পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।

বেতন: আকর্ষণীয়।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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