জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ৪৯ জনের নিয়োগ, আবেদন ৩০ জুলাই পর্যন্ত

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ১৪টি পদে মোট ৪৯ জনবল নিয়োগে আবেদন আহ্বান করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ চলবে আগামী ৩০ জুলাই ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদন ফি হিসেবে ১ থেকে ৮ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৯ ও ১০ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ১১ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ১২ থেকে ১৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা টেলিটকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আবেদন পদ্ধতি ও অন্যান্য শর্তাবলি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
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