Ajker Patrika
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নরসিংদী

মাদকসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও আটক

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
মাদকসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও আটক
রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইসমাইল আল রাজিব। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইসমাইল আল রাজিবকে ৫০টি ইয়াবা বড়িসহ আটক করেছে রায়পুরা থানা-পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার পৌর তুলাতলী মোড় এলাকায় সিএনজি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে পুলিশ তুলাতলী মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ডা. ইসমাইল আল রাজিবকে আটক করা হয় এবং তাঁর দেহ তল্লাশি করে ৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।’

ওসি জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক চিকিৎসক ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

আটককৃত চিকিৎসকের স্ত্রী ডা. ফাহিমা শারমিন হানি বলেন, ‘পূর্ববিরোধকে কেন্দ্র করে আমার স্বামীকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে।’

বিষয়:

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