স্নাতক পাসে বেক্সিমকো ফার্মায় চাকরি, বিদেশ ভ্রমণসহ রয়েছে নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল প্রমোশন এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল প্রমোশন এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি/এইচএসসিসহ স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আকর্ষণীয়।
অন্যান্য সুবিধা: ইনসেনটিভ স্কিম, দুটি উৎসব এবং একটি শীতকালীন বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং প্রফিট শেয়ার, গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্স এবং সিটি অ্যালাউন্স, মোটরসাইকেল সুবিধা, টিএ/ডিএ, মোটরসাইকেল ও মোবাইল অ্যালাউন্স, বিদেশ ভ্রমণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের সুযোগ, কর্মদক্ষতা ভিত্তিক কর্মজীবনের অগ্রগতি এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের সুযোগ রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
আরও পড়ুন:
একজন তরুণ চাকরির ভাইভা দিতে গেলেন। হাতে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ, সিজিপিএও ঈর্ষণীয়। নিয়োগকর্তা তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যাটি আপনি সমাধান করতে পারবেন?’ তরুণটি থমকে গেলেন। কারণ, প্রশ্নটি ডিগ্রি নিয়ে নয়, দক্ষতা নিয়ে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ সিরামিকস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত।১৩ ঘণ্টা আগে
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ং জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের টেক্সটাইল ল্যাব, কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।১৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সোলার আইপিএস সার্ভিস টেকনিশিয়ান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৬ ঘণ্টা আগে