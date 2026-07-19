Ajker Patrika
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বেসরকারি

স্নাতক পাসে বেক্সিমকো ফার্মায় চাকরি, বিদেশ ভ্রমণসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে বেক্সিমকো ফার্মায় চাকরি, বিদেশ ভ্রমণসহ রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল প্রমোশন এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল প্রমোশন এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি/এইচএসসিসহ স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আকর্ষণীয়।

অন্যান্য সুবিধা: ইনসেনটিভ স্কিম, দুটি উৎসব এবং একটি শীতকালীন বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং প্রফিট শেয়ার, গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্স এবং সিটি অ্যালাউন্স, মোটরসাইকেল সুবিধা, টিএ/ডিএ, মোটরসাইকেল ও মোবাইল অ্যালাউন্স, বিদেশ ভ্রমণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের সুযোগ, কর্মদক্ষতা ভিত্তিক কর্মজীবনের অগ্রগতি এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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