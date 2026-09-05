Ajker Patrika
En
বেসরকারি

ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ। সংস্থাটি তাদের অ্যাকাউন্টস বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যাকাউন্টস (ব্র্যাক সেরিকালচার এন্টারপ্রাইজ)।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিকম ইন অ্যাকাউন্টিং।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: কারখানায়।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: নাটোর (নাটোর সদর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

রূপায়ণ গ্রুপে চাকরি, বেতন সর্বোচ্চ ১ লাখ ১০ হাজাররূপায়ণ গ্রুপে চাকরি, বেতন সর্বোচ্চ ১ লাখ ১০ হাজার

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত