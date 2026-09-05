বিআইডব্লিউটিএর অফিস সহকারী পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ‘অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
আগামী ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।
একটি শূন্য পদের বিপরীতে রোল নম্বর ২১০০০০০১ থেকে ২১০০১০৪৪ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৪৪ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে নিজ নিজ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করার কোনো সুযোগ থাকবে না। লিখিত ও পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে।
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