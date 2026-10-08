Ajker Patrika
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৬০০ লোক নেবে ইজি ফ্যাশন, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
৬০০ লোক নেবে ইজি ফ্যাশন, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
ফাইল ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইজি ফ্যাশন লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলসম্যান’ পদে ৬০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলসম্যান (চুক্তিভিত্তিক)।

পদসংখ্যা: ৬০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি। প্রার্থীর উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ১৮-২৮ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ১৪,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে bdjobs.com/h/details/1542379?ln=1 ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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