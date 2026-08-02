অভিজ্ঞতা ছাড়াই আকিজ বশির গ্রুপে চাকরির সুযোগ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাকশন, গ্লু প্ল্যান্ট বিভাগে ‘কেমিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: প্রোডাকশন, গ্লু প্ল্যান্ট (পার্টিকেল ফ্যাক্টরি)
পদের নাম: কেমিস্ট।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন, রাসায়নিক প্রকৌশল, ফলিত রসায়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ত্রিশাল)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মেডিকেল অ্যালাউন্স, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ২টি উৎসব বোনাস ও ছুটিকালীন ভাড়া সহায়তা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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