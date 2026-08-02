২০০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, আবেদন করতে লাগবে না কোনো অভিজ্ঞতা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/বিবিএ, বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রি পাস।
পদসংখ্যা: ২০০।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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