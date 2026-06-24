Ajker Patrika
এনজিও

সাজিদা ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ১৩: ২৪
সাজিদা ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

সাজিদা ফাউন্ডেশন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সিনিয়র ক্রেডিট অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: সিনিয়র ক্রেডিট অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা এমবিএম ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: এনজিও, ফুলটাইম।

প্রজেক্ট অফিসার নেবে ব্র্যাক, সপ্তাহে ২ দিন ছুটির সুযোগপ্রজেক্ট অফিসার নেবে ব্র্যাক, সপ্তাহে ২ দিন ছুটির সুযোগ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৬–৪৫ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৫০,০০০–৬০,০০০ টাকা (মাসিক)।

ক্যাশিয়ার নেবে আড়ং, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগক্যাশিয়ার নেবে আড়ং, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বিমা, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, দুটি উৎসব বোনাস এবং লোনের সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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