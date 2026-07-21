বিজিবিতে ১৭৪ পদে চাকরির সুযোগ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের অসামরিক পদে ১৯ ক্যাটাগরিতে ১৭৪ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৯ জুলাই থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: ইমাম/আরটি (পুরুষ) ৬টি (গ্রেড-১৪)
যোগ্যতা: ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী লাইব্রেরিয়ান (পুরুষ) ১টি (গ্রেড-১৪)
যোগ্যতা: এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমাধারী।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী (পুরুষ) ১৭টি (গ্রেড-১৬)
যোগ্যতা: এসএসসি/এইচএসসি বা সমমান।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (পুরুষ) ১টি (গ্রেড-১৬)
যোগ্যতা: এসএসসি/এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাবরেটরি) ডিগ্রি।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান (পুরুষ) ১টি (গ্রেড-১৬)
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: কার্পেন্টার (পুরুষ) ৩টি (গ্রেড-১৬)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান ১৪টি (গ্রেড-১৭)
যোগ্যতা: এসএসসি/এইচএসসি বা সমমান।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: মিডওয়াইফ (মহিলা) ৫টি (গ্রেড-১৭)
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ওবিএম ড্রাইভার (পুরুষ) ১২টি (গ্রেড-১৭)
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাটালগার (পুরুষ) ১টি (গ্রেড-১৭)
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান (পুরুষ) ১টি (গ্রেড-১৭)
যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি বা সমমান।
১২. পদের নাম: সহকারী ডব্লিউসি টেকনিশিয়ান (পুরুষ) ১টি (গ্রেড-১৭)
যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি বা সমমান।
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: টেইলর (পুরুষ) ২টি (গ্রেড-১৮)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর (পুরুষ) ৬টি (গ্রেড-২০)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৮টি (গ্রেড-২০)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি (পুরুষ) ৬২টি (গ্রেড-২০)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার (পুরুষ) ২টি (গ্রেড-২০)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: মালী (পুরুষ) ৯টি (গ্রেড-২০)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী (পুরুষ) ২২টি (গ্রেড-২০)
যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
বয়সসীমা: ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ৭ থেকে ১৯ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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