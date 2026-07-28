বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষে ২৪৩ পদে চাকরি

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ থেকে ১০ গ্রেডের ৩৭ ক্যাটাগরিতে মোট ২৪৩টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২৭ জুলাই ২০২৬ থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সিস্টেম অ্যানালিস্ট, ১টি (গ্রেড-৫)
২. পদের নাম ও সংখ্যা: মেইনটেন্যান্স প্রকৌশলী, ১টি (গ্রেড-৬)
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রোগ্রামার, ১টি (গ্রেড-৬)
৪. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স), ১টি (গ্রেড-৬)
৫. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (এডসেক অপস), ৫টি (গ্রেড-৬)
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার, ১০টি (গ্রেড-৯)
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার, ৪টি (গ্রেড-৯)
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রকিউরমেন্ট অফিসার, ৪টি (গ্রেড-৯)
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী মেইনটেন্যান্স প্রকৌশলী, ১টি (গ্রেড-৯)
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার, ২টি (গ্রেড-৯)
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যারোড্রাম কর্মকর্তা (এটিএম), ২৫টি (গ্রেড-৯)
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র কার্টোগ্রাফার, ১টি (গ্রেড-৯)
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সিএনএস প্রকৌশলী, ১৩টি (গ্রেড-৯)
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন অফিসার, ২টি (গ্রেড-৯)
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: ইন্সপেক্টর (অ্যারোড্রম/এজিএ), ১টি (গ্রেড-৯)
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: ইন্সপেক্টর (অপস), ১টি (গ্রেড-৯)
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: এয়ারওয়ার্দিনেস ইন্সপেক্টর (অ্যারোস্পেস), ৩টি (গ্রেড-৯)
১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: এয়ারওয়ার্দিনেস ইন্সপেক্টর (অ্যাভিয়নিকস), ১টি (গ্রেড-৯)
১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ফ্লাইট অপারেশন ইন্সপেক্টর, ৪টি (গ্রেড-৯)
২০. পদের নাম ও সংখ্যা: অর্থনীতিবিদ, ১টি (গ্রেড-৯)
২১. পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার অফিসার, ২টি (গ্রেড-৯)
২২. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তা কর্মকর্তা, ৩টি (গ্রেড-৯)
২৩. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ২টি (গ্রেড-৯)
২৪. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরীক্ষা অফিসার, ২টি (গ্রেড-৯)
২৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ৫টি (গ্রেড-৯)
২৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ৫টি (গ্রেড-৯)
২৭. পদের নাম ও সংখ্যা: ইনস্ট্রাক্টর (এটিএম), ৫টি (গ্রেড-৯)
২৮. পদের নাম ও সংখ্যা: ইনস্ট্রাক্টর (সিএনএস), ১টি (গ্রেড-৯)
২৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ইনস্ট্রাক্টর (এফএসঅ্যান্ডআর), ১টি (গ্রেড-৯)
৩০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, ১টি (গ্রেড-১০)
৩১. পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যারোড্রাম সহকারী, ৮১টি (গ্রেড-১০)
৩২. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রযুক্তি সহকারী, ২২টি (গ্রেড-১০)
৩৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ফিজিক্যাল ট্রেইনার/শরীরচর্চা প্রশিক্ষক, ১টি (গ্রেড-১০)
৩৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১টি (গ্রেড-১০)
৩৫. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ১৩টি (গ্রেড-১০)
৩৬. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ১৮টি (গ্রেড-১০)
৩৭. পদের নাম ও সংখ্যা: কারখানা তত্ত্বাবধায়ক, ২টি (গ্রেড-১০)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫), ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬), ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯), ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ বছর। সর্বোচ্চ বয়সসীমা বিজ্ঞপ্তির ৩ নং কলামের বর্ণনা অনুযায়ী হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট প্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি: সকল পদের আবেদন ফি ২২৩ টাকা। অনগ্রসর নাগরিক: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরালিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট, ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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