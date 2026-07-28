চা বোর্ড নেবে ৩৬ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের মোট ৩৬ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৮ জুলাই থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
যোগ্যতা: বিএডসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক। শিক্ষকতায় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
যোগ্যতা: কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা। বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং সাধারণ গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
যোগ্যতা: আলিম অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাস এবং কোরআনে হাফেজ। ইমাম হিসেবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
যোগ্যতা: বাংলা ও ইংরেজি টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২০ ও ২০ গতি এবং এইচএসসি পাস হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
যোগ্যতা: শরীরচর্চায় ডিপ্লোমাসহ এইচএসসি পাস।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
যোগ্যতা: ভারী ডিজেল ও পেট্রল জেনারেটর ও ইঞ্জিন চালনায় অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
যোগ্যতা: সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্সপ্রাপ্ত। কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত অথবা প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ড্রাইভিং কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
যোগ্যতা: অবশ্যই এসএসসি পাস/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমমানের কারিগরি প্রশিক্ষণধারী। রান্নার কাজে পারদর্শিতাসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। মাঠে ও গবেষণাগারে কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে সমর্থ ও ইচ্ছুক হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। স্বাস্থ্যবান ও কায়িক পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। রান্নার কাজে সহযোগিতা করার অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
কর্মস্থল: বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পদভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্মস্থলের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।
বয়সসীমা: ২৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ৮ থেকে ১৩ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট, ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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