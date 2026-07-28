Ajker Patrika
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বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. শহীদ রেজা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ৫ হাজার ১৪৯ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৭ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

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