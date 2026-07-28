বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. শহীদ রেজা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ৫ হাজার ১৪৯ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৭ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
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