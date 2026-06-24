Ajker Patrika
সরকারি

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ৪৩১ পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ১৮: ০৭
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ৪৩১ পদে নিয়োগ
প্রতীকী ছবি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর জনবল নিয়োগের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে ২১ ক্যাটাগরিতে মোট ৪৩১ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ জুন থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর ১টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ২টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৫০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৮০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৩টি (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দের গতি থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) ১টি (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) ১টি (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ৪টি (গ্রেড-১৫)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। বৈধ লাইসেন্সসহ যানবাহন চালনায় কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৫৪টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী (এলডিএ) ৩১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কর্মরত ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদে ন্যূনতম তিন বছরের চাকরিসহ এসএসসি বা সমমান পাস।

৯. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী স্টোরকিপার ১০টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্টোর রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞতাসহ এইচএসসি বা সমমান পাস।

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১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সেলসম্যান ১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

১১. পদের নাম ও সংখ্যা: পানি পাম্পচালক/ পাম্পচালক ৩টি (গ্রেড-১৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

১২. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৩২টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।

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১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ৩টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস। পাশাপাশি শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: পোর্টার ৮৭টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস।

১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী ১টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

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১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: কপিহোল্ডার ২৫টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী চেকার ৬টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক (মেকানিক্যাল) ১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভিটিআই/টিটিসি থেকে সনদপত্র/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ভিটিআই/ টিটিসি থেকে সনদপত্র/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে এসএসসি বা সমমান পাস।

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১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান ১টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

২০. পদের নাম ও সংখ্যা: বাইন্ডার ১৬২টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।

২১. পদের নাম ও সংখ্যা: কাউন্টার (প্রেসের জন্য) ২টি (গ্রেড-১৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।

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বয়সসীমা: ১ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে। তবে ২, ৩ ও ৮ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদন ফি: ১৩ থেকে ১৬তম গ্রেডের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা এবং ১৭ থেকে ২০তম গ্রেডের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানা যাবে লিংকে

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জুলাই, ২০২৬; বিকেল ৪টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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