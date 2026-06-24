মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ৪৩১ পদে নিয়োগ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর জনবল নিয়োগের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে ২১ ক্যাটাগরিতে মোট ৪৩১ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ জুন থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর ১টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ২টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৫০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৮০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৩টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দের গতি থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) ১টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) ১টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ৪টি (গ্রেড-১৫)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। বৈধ লাইসেন্সসহ যানবাহন চালনায় কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৫৪টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী (এলডিএ) ৩১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কর্মরত ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদে ন্যূনতম তিন বছরের চাকরিসহ এসএসসি বা সমমান পাস।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী স্টোরকিপার ১০টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্টোর রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞতাসহ এইচএসসি বা সমমান পাস।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সেলসম্যান ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: পানি পাম্পচালক/ পাম্পচালক ৩টি (গ্রেড-১৮)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৩২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ৩টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস। পাশাপাশি শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: পোর্টার ৮৭টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস।
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী ১টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: কপিহোল্ডার ২৫টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী চেকার ৬টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক (মেকানিক্যাল) ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভিটিআই/টিটিসি থেকে সনদপত্র/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ভিটিআই/ টিটিসি থেকে সনদপত্র/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে এসএসসি বা সমমান পাস।
১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
২০. পদের নাম ও সংখ্যা: বাইন্ডার ১৬২টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।
২১. পদের নাম ও সংখ্যা: কাউন্টার (প্রেসের জন্য) ২টি (গ্রেড-১৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: ১ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে। তবে ২, ৩ ও ৮ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদন ফি: ১৩ থেকে ১৬তম গ্রেডের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা এবং ১৭ থেকে ২০তম গ্রেডের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা জমা দিতে হবে।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানা যাবে লিংকে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জুলাই, ২০২৬; বিকেল ৪টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১ থেকে ১৬তম গ্রেডের ১০ ক্যাটাগরিতে মোট ১৭৮ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৮ জুন থেকে। আবেদন করা যাবে ১৭ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত। এইচএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।৫ ঘণ্টা আগে
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