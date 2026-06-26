বেপজাতে বড় নিয়োগ, পদ ১১৭

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৪ ক্যাটাগরির মোট ১১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সব পদে আবেদন শুরু হবে ১ জুলাই থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ৫টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ) ৮টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: দ্বিতীয় শ্রেণির এমবিএ অথবা অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (হিসাব/নিরীক্ষা) ২টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্য বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্য বিভাগে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (পুর) ২টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) ডিগ্রি পাস।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ২টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ) ডিগ্রি পাস।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তা কর্মকর্তা ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার/সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার/ওয়ারেন্ট অফিসার অথবা বিমান ও নৌবাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা ৪টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রিসহ হিসাবরক্ষক/ক্যাশিয়ার পদে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ ডিজিটাল, স্টিল ফটোগ্রাফী ও ভিডিওগ্রাফী, ফটোশপ বিষয়ে গণমাধ্যম উপযোগী কোর্সসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ প্রেরণ উপযোগী রেকর্ডিং ও ভিডিও ধারণ বিষয়ে ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর) ৫টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর)-এ ডিপ্লোমা পাস।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ৩টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ)-এ ডিপ্লোমা পাস।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ২টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইঞ্জিনিয়ারিং (যান্ত্রিক)-এ ডিপ্লোমা পাস।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাসসহ সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট অথবা বিমান ও নৌবাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইব্রেরিয়ান ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রীসহ লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রিসহ লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতকোত্তর অথবা লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ইমাম ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কামিল পাসসহ মাদ্রাসা থেকে কারিয়ানা পাস হতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার ২টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার ২টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তা পরিদর্শক ৪টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাসসহ সশস্ত্র বাহিনীর কর্পোরাল অথবা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৭টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাস এবং বাংলা ও ইংরেজি কম্পিউটার টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান ২টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমাসহ ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (আর্কিটেকচার টেকনোলজি/আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজি) সনদ প্রাপ্ত।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
২০. পদের নাম ও সংখ্যা: পাম্প অপারেটর ৫টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ‘সি’ লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২১. পদের নাম ও সংখ্যা: মিটার রিডার ২টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড হতে ‘সি’ লাইসেন্স প্রাপ্ত।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২২. পদের নাম ও সংখ্যা: ফটোকপি মেশিন অপারেটর ২টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৩. পদের নাম ও সংখ্যা: মুয়াজ্জিন ২টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কারিয়ানা পাসসহ মোয়াজ্জিন হিসেবে ১ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ন্যূনতম দাখিল পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিশিয়ান ৪টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড হতে ‘সি’ লাইসেন্স প্রাপ্ত।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৫. পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ১৮টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং যানবাহন চালনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৬. পদের নাম ও সংখ্যা: রাজমিস্ত্রি ২টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৭. পদের নাম ও সংখ্যা: কুক ২টি (গ্রেড-১৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
২৮. পদের নাম ও সংখ্যা: ডিসপাস রাইডার ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
২৯. পদের নাম ও সংখ্যা: প্লাম্বার সহকারী ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
৩০. পদের নাম ও সংখ্যা: মালি ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
৩১. পদের নাম ও সংখ্যা: সার্ভিস বয় ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
৩২. পদের নাম ও সংখ্যা: রাজমিস্ত্রি হেলপার ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
৩৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিক হেলপার ৪টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং লাইসেন্সিং বোর্ড হতে ‘সি’ লাইসেন্স প্রাপ্ত।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
৩৪. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ১১টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বেসামরিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি পাস। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সৈনিক/ল্যান্স কর্পোরাল বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা।
শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা সর্বনিম্ন ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, ওজন ন্যূনতম ১১০ পাউন্ড বা ৫০ কেজি এবং বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি ও স্ফীত ৩২ ইঞ্চি হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা পরিদর্শক, নিরাপত্তাপ্রহরী ব্যতীত সব পদের বয়স ১৮-৩২ বছর হবে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ১৪ নম্বর পদের আবেদন ফি ২২৩ টাকা। ১৫ থেকে ২৬ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা এবং ২৭ থেকে ৩৪ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুলাই, ২০২৬; বিকাল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪র্থ থেকে ২০তম গ্রেডের ২৭ ক্যাটাগরির মোট ৫৭ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৫ জুন থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত।১ ঘণ্টা আগে
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