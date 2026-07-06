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বেসরকারি

২০ পদে কর্মী নেবে মিনিস্টার, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
২০ পদে কর্মী নেবে মিনিস্টার, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ২০ জন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ২০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা এইচএসসি পাস।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

বয়সসীমা: ২৫-৩৮ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

চাকরির ধরন: বেসরকারি।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

সুযোগ-সুবিধা: দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনাসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ মে ২০২৬।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

সূত্র: বিডি জবস

বিষয়:

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