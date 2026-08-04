কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩৭ জনের চাকরির সুযোগ

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব প্রশাসনের আওতাধীন অফিসে ১৫তম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান ১টি(গ্রেড–১৫)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০টি (গ্রেড–১৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: নাজির কাম-ক্যাশিয়ার ৩টি (গ্রেড–১৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ক্রেডিট চেকিং কাম-সায়রাত সহকারী ৯টি (গ্রেড–১৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সার্টিফিকেট পেশকার ১টি (গ্রেড–১৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সার্টিফিকেট সহকারী ৩টি (গ্রেড–১৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
শর্তাবলি: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও কুড়িগ্রাম জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। একজন প্রার্থী একটির বেশি পদে আবেদন করতে পারবেন না।
বেতন স্কেল: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৫), ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
বয়সসীমা: ৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: সব পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। এ ছাড়া সব পদের অনগ্রসর (শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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