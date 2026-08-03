মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ দিচ্ছে, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে ফ্রেশ ফিডস বিভাগে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: ফ্রেশ ফিডস।
পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম), মৎস্য ও পশুপালনে স্নাতক (বিএসসি)।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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