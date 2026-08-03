উত্তরা মোটরস কর্মী নেবে, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ গ্র্যাচুইটির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তরা মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং।
পদসংখ্যা: আটটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৪-২৬ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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