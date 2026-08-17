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নিয়োগ দেবে উপায়, অনলাইনে আবেদন শেষ ২৫ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে উপায়, অনলাইনে আবেদন শেষ ২৫ আগস্ট

উপায় (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এমবিএ ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ছয় বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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বিষয়:

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