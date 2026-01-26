Ajker Patrika
ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক 
আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।

আজকের নামাজের সময়সূচি
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়--০৫: ২২ মিনিট
ফজর০৫: ২৩ মিনিট০৬: ৪০ মিনিট
জোহর১২: ১২ মিনিট০৪: ০৪ মিনিট
আসর০৪: ০৫ মিনিট০৫: ৪১ মিনিট
মাগরিব০৫: ৪২ মিনিট০৬: ৫৮ মিনিট
এশা০৬: ৫৯ মিনিট০৫: ২২ মিনিট

বিভাগীয় শহর অনুযায়ী সময় পরিবর্তন

ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:

বিয়োগ করতে হবে

  • চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
  • সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে

  • খুলনা: ০৩ মিনিট
  • রাজশাহী: ০৭ মিনিট
  • রংপুর: ০৮ মিনিট
  • বরিশাল: ০১ মিনিট

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমলপাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমল

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজের মৃত্যু নিয়ে ট্রাম্পের ভবিষ্যদ্বাণী, হতবাক ঘনিষ্ঠরা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

ইসমে আজম কী? কেন এই দোয়ার এত গুরুত্ব?

ইসমে আজম কী? কেন এই দোয়ার এত গুরুত্ব?

সুরা দুহা: আরবি, বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত

সুরা দুহা: আরবি, বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া ও আদব

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া ও আদব