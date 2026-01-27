পড়া মনে রাখার দোয়া ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির আমল

স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়া আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম করেও আমরা পড়া মনে রাখতে পারি না বা দ্রুত ভুলে যাই। পবিত্র কোরআন ও প্রিয় নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহতে এর চমৎকার সমাধান রয়েছে। নিচে পড়াশোনা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির দোয়া এবং আমলসমূহ বিস্তারিত দেওয়া হলো:
আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নবীজি (সা.)-কে এই দোয়া শিখিয়েছেন। যখন ওহি আসত, নবীজি (সা.) তা দ্রুত মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন, তখন আল্লাহ তাঁকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে এই দোয়া পড়তে বলেন।
আরবি দোয়া:
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
বাংলা উচ্চারণ: রাব্বি জিদনি ইলমা।
অর্থ: হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সুরা তোহা: ১১৪)
হজরত মুসা (আ.) যখন ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এই দোয়া পড়েছিলেন। এটি মনোযোগ বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা কাটাতে অত্যন্ত কার্যকর।
আরবি দোয়া:
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
বাংলা উচ্চারণ: রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি, ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি।
অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন; যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সুরা তোহা: ২৫-২৮)
ফেরেশতারা যখন আল্লাহর কাছে তাঁদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁরা এই পবিত্র বাক্য পাঠ করেছিলেন:
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা, ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম।
অর্থ: আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন—তা ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না; নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান। (সুরা বাকারা: ৩২)
আরবি
اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا
বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মান ফানি বিমা আল্লামতানি ওয়া আল্লিমনি মা ইয়ানফাউনি ওয়া জিদনি ইলমা।
অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন, তা দিয়ে আমাকে উপকৃত করুন, আমার জন্য যা উপকারী হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন এবং আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (জামে তিরমিজি: ৩৫৯৯)
দোয়ার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে কিছু আমল স্মৃতিশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:
ইসলামে ইবাদত কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত এবং নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: ২২২)৭ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১৩ ঘণ্টা আগে
ইসমে আজম আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ আমল। হাদিসের আলোকে কোন দোয়াটি পড়লে আল্লাহ নিশ্চিতভাবে কবুল করেন, তার বিস্তারিত গাইড।১৯ ঘণ্টা আগে
সুরা আদ-দুহা আরবি, বাংলা অর্থ ও উচ্চারণসহ জানুন। এই সুরাটি হতাশা ও মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করার এক অনন্য উপহার। নাজিলের প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত।১ দিন আগে