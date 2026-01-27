Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: লুঙ্গির সঙ্গে টাই পরার সৃজনশীলতা দেখাবেন না, সারপ্রাইজ গিফট পাবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেষ

আজ ভেতরে এত শক্তি থাকবে যে চাইলে খালি হাতেই নারিকেল ফাটিয়ে ফেলতে পারেন। তবে সেই শক্তি বসের ঝাড়ি সহ্য করতে খরচ না করে নিজের কাজে লাগান। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী আপনাকে দেখে ঈর্ষা করতে পারে, তাকে একটা চকলেট খাইয়ে মুখ বন্ধ করে দিন। রান্নাঘরে আজ অতি-উৎসাহ দেখাতে যাবেন না, পোড়া ভাতের গন্ধ আপনার প্রোফাইলে মানাবে না। আজ কাউকে ’উচিত কথা’ বলতে গিয়ে ঝগড়া করবেন না, বরং মুচকি হেসে সেখান থেকে কেটে পড়ুন।

বৃষ

আপনার রাশির অধিপতি শুক্র আজ আপনাকে বিছানার সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকে রাখতে চায়। তবে ব্যাংক ব্যালেন্সের কথা ভাবলে উঠতেই হবে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের চিন্তা মাথায় আসবে, কিন্তু টাকাটা কি বিরিয়ানি খেয়ে ওড়াবেন নাকি শেয়ার বাজারে দেবেন, সেটা নিয়ে বড় দ্বন্দ্ব হবে। পুরোনো কোনো বন্ধু আজ টাকা ধার চাইতে পারে। ফোন সাইলেন্ট করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সঙ্গীকে আজ অন্তত একবার বলুন যে তাকে সুন্দর লাগছে, না হলে ডিনারে শুধু ডিম ভাজি আর শুকনো ভাত জুটতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার ব্রেন কম্পিউটারের চেয়েও ফাস্ট চলবে। কিন্তু সমস্যা হলো, একসঙ্গে দশটা ট্যাব খুলে রাখবেন। কোনো বড় প্রজেক্টে সই করার আগে ফাইন প্রিন্টটা ভালো করে পড়ে নিন। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরুন। চটপটে স্বভাবের জন্য আজ আপনিই হবেন আড্ডার মধ্যমণি। বিরিয়ানির প্যাকেটে লেগ পিস না পেলে আজ কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে দিতে পারেন, তাই আগেই চেক করে নিন!

কর্কট

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হতে পারে হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, আবার দুপুরে মনে হবে আপনিই পৃথিবীর সেরা ব্যবসায়ী। আধ্যাত্মিক কাজে মন দিলে শান্তি পাবেন। বাড়ির বড়দের সঙ্গে তর্ক করবেন না, কারণ লজিক দিয়ে তাদের হারাতে পারবেন না। অ্যাসিডিটির যোগ আছে, তাই রাস্তার ফুচকা দেখে জিভ সামলান। আজ কোনো অভাবীকে সাহায্য করুন, তবে সেলফি তোলা ছাড়াই!

সিংহ

আজ আপনার রাজকীয় মেজাজ থাকবে। সবাই আপনার কথা শুনবে বলে আশা করবেন, কিন্তু বাড়ির পোষা বিড়ালটিও হয়তো পাত্তা দেবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। তবে মনে রাখবেন, অহংকার পতনের মূল, আর বিরক্তির কারণ। অনলাইনে শপিং করার ভূত ঘাড়ে চাপতে পারে। ক্রেডিট কার্ডটা আলমারিতে তালা মেরে রাখুন। বড়দের কথা শুনুন, মাঝেমধ্যে মাথা নিচু করা মানে হেরে যাওয়া নয়।

কন্যা

আজ সবকিছুর মধ্যেই খুঁত খুঁজে পাবেন। ডালের লবণ থেকে শুরু করে বসের টাই—কিছুই আপনার পছন্দ হবে না। আপনার এই পারফেকশনিজম অন্যদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। রোমান্টিক জীবনে আজ কোনো পুরোনো ভুল নিয়ে কথা উঠলে চুপ করে যাওয়াই ভালো। কোনো জটিল ফাইল আজ হাতে আসতে পারে। কফি খেয়ে কাজে বসুন। সব কাজ নিখুঁত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, মাঝেমধ্যে একটু ভুল হওয়াও মানবিক।

তুলা

সকালটা শুরু হতে পারে ফোনের অ্যালার্ম না বাজার মতো ছোটখাটো বিপর্যয় দিয়ে। মেজাজ খিটখিটে থাকতে পারে। তবে দুপুরের পর কোনো পুরোনো বন্ধুর ফোন আপনাকে চাঙা করে দেবে। শরীরচর্চার কথা ভাববেন, কিন্তু শেষমেশ চিপস খেয়েই দিন কাটবে। আজ ভাগ্য আপনাকে চমকে দিতে পারে, রাস্তায় কোনো হারানো টাকা পেতে পারেন (তবে নিজের পকেট আগে চেক করুন!)। পরিবারের সঙ্গে কোনো গেট-টুগেদার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার সিক্সথ সেন্স প্রখর। কে আপনার পেছনে কী বলছে, তা চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারবেন। তবে সেই গোয়েন্দাগিরি নিজের সঙ্গীর ওপর চালাতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। ব্যবসায়িক শত্রুরা আজ সামনে এসে বন্ধু সাজার চেষ্টা করবে। অতিরিক্ত রাগ আপনার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। লম্বা শ্বাস নিন। কেউ যদি আজ জ্ঞান দিতে আসে, তাকে "হুম, আচ্ছা" বলে বিদায় করুন।

ধনু

আজ আপনার বাড়িতে টেকাই মুশকিল। মন চাইবে ব্যাগ গুছিয়ে ঘুরতে চলে যেতে। আয়ের নতুন রাস্তা খুলে যেতে পারে। তবে সেই রাস্তায় হাঁটার আগে জুতাটা ঠিক আছে কি না দেখে নিন। সন্তানদের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। লটারি কাটার কথা ভাবলে আজ আপনার জন্য শুভ দিন হতে পারে, তবে সেটা ১০ টাকার লটারি হওয়াই নিরাপদ। আজ কথা কম কাজ বেশি করার দিন।

মকর

আজ এতটাই ডিসিপ্লিনড থাকবেন যে ঘড়িও আপনার কাছে সময় জিজ্ঞেস করবে। কাজে উন্নতি নিশ্চিত। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে একটু নমনীয় হোন, সবাই আপনার মতো রোবট নয়। পারিবারিক জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে লাভবান হতে পারেন। অতিরিক্ত খাটুনির ফলে ঘাড়ের ব্যথায় ভুগতে পারেন, মাঝেমধ্যে ডানে-বামে তাকান।

কুম্ভ

আজ আপনি জগতের সব নিয়ম ভাঙতে চাইবেন। হয়তো লুঙ্গির সঙ্গে টাই পরে অফিসে চলে যেতে পারেন! আপনার সৃজনশীলতা আজ তুঙ্গে থাকবে। ইন্টারনেটে সময় নষ্ট না করে নিজের আইডিয়াগুলো খাতায় লিখে রাখুন। আজ কোনো প্রিয়জনের কাছ থেকে সারপ্রাইজ গিফট পেতে পারেন। সবাই আপনাকে পাগল ভাবলে মন খারাপ করবেন না, মনে রাখবেন পাগলেরাই পৃথিবী বদলে দেয়।

মীন

আজ বাস্তবে কম আর কল্পনায় বেশি থাকবেন। হয়তো ভাবতে পারেন আপনি কোনো সিনেমার নায়ক বা নায়িকা। তবে বাস্তব যখন ধাক্কা দেবে (যেমন বসের ডাক), তখন বেশ অপ্রস্তুত বোধ করবেন। দান-ধ্যান করার জন্য দিনটি ভালো। কাউকে টাকা ধার দেবেন না, আজ দিলে সেই টাকা চিরতরে বিসর্জন দিতে হবে। প্রিয় মানুষটির সঙ্গে আজ কোনো রোমান্টিক ডিনারের পরিকল্পনা হতে পারে।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলআপনার রাশিফললাইফস্টাইলজেনে নিন
