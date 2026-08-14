Ajker Patrika
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মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে অনির্দিষ্টকাল নৌ অবরোধের হুমকি, আরও অর্থনৈতিক চাপের ঘোষণা ওয়াশিংটনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৪৪
ইরানে অনির্দিষ্টকাল নৌ অবরোধের হুমকি, আরও অর্থনৈতিক চাপের ঘোষণা ওয়াশিংটনের
প্রতীকী ছবি

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা ভেস্তে যাওয়া, বৈশ্বিক তেল সরবরাহ কমে যাওয়া এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়তে থাকার মধ্যেও তারা অনির্দিষ্টকাল ইরানের ওপর নৌ অবরোধ বজায় রাখতে পারবে। একই সঙ্গে তেহরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর কথাও জানিয়েছে ওয়াশিংটন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, ইরানের ওপর আরোপিত নৌ অবরোধ কার্যকর রাখতে আঞ্চলিক এলাকায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর নৌ উপস্থিতি বজায় রাখার সক্ষমতা রয়েছে। এই অবরোধ ইতিমধ্যে ইরানের অর্থনীতিতে মারাত্মক ক্ষতি করেছে।

পানামা সফরের সময় সাংবাদিকদের হেগসেথ বলেন, ‘অনির্দিষ্টকাল যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী এ ধরনের অবরোধ বজায় রাখতে পারে। কারণ আমরা জাহাজগুলোকে পালাক্রমে সরিয়ে এনে নতুন জাহাজ মোতায়েন করব, যেমনটি আমরা করে আসছি, এবং তা অব্যাহত রাখব।’

এদিকে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইরানের ওপর আরও বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি চাপানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। নিউজম্যাক্সের অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে আরও ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। কারণ একটি দেশের ওপর অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাসে যা কখনো দেখা যায়নি, আমরা এমন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি।’

যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে জুনে হওয়া একটি সম্ভাব্য চুক্তি ভেঙে পড়ার পর ইরানও পাল্টা চাপ তৈরির চেষ্টা করছে। এর অংশ হিসেবে তেহরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে ওয়াশিংটনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ যে জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হতো, সেই হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের চেষ্টা করা কয়েকটি জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির (অ্যাডনক) দুটি জাহাজ প্রণালিটি অতিক্রম করার সময় হামলার শিকার হয় বলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ওয়াম জানিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার ঘটনাটিকে ইরানের হামলা হিসেবে নিন্দা করেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের ভেতরে যুদ্ধ বন্ধ করার চাপের মুখে রয়েছেন। এই যুদ্ধ ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উচ্চ জ্বালানি মূল্য ট্রাম্পের জনসমর্থন কমিয়ে দিচ্ছে এবং নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার দলের কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার সম্ভাবনাও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন, হরমুজ প্রণালির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ আছে। তবে ইরান এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তেহরান বলেছে, তাদের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা জলপথটি পুনরায় খুলতে দেবে না। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইরানের জব্দ করা সম্পদ মুক্ত করে দেওয়া।

এদিকে, ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুতিরা ড্রোন দিয়ে সৌদি আরামকোর একটি শোধনাগারে হামলা চালিয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বাজারে অস্থিরতা ফিরে আসে। এতে আঞ্চলিক যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা নতুন করে জোরালো হয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে বড় ধরনের পতনের পূর্বাভাস দিয়েছেন। কিছু অঞ্চলে অর্থনীতি মন্দার দিকে চলে যেতে পারে বলেও তারা আশঙ্কা করছেন। তাদের সতর্কবার্তা, যুদ্ধ দ্রুত শেষ না হলে এর অর্থনৈতিক প্রভাব আরও ব্যাপক ও গভীর হবে।

অপর দিকে এপ্রিল মাসে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা ভুল ছিল কি না, এমন প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানান হেগসেথ। ওই যুদ্ধবিরতির ফলে ইরানের ওপর উচ্চমাত্রার বোমা হামলা বন্ধ হয়েছিল এবং এর বিনিময়ে শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই আলোচনা এখন পর্যন্ত সংঘাতের সমাধান করতে পারেনি। হেগসেথ বলেন, ‘আমি কখনোই এ বিষয়ে মন্তব্য করব না। ইরান যাতে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে যা করা দরকার, আমরা ঠিক সেটিই করছি।’

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যঅবরোধডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানহরমুজ প্রণালি
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