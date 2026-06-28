সৌদি তেল কোম্পানি আরামকোর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ১৪

সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর রাস তানুরায় দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি জায়ান্ট ‘সৌদি আরামকো’র একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। আজ রোববার স্থানীয় সময় সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে হেলিকপ্টারে থাকা ১৪ আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন।
নিহতদের সবাই সৌদি আরবের নাগরিক বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ)।
সৌদি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আজ রোববার সকাল ৬টার দিকে পারস্য উপসাগরীয় উপকূলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল ও শিল্প হাব রাস তানুরায় আরামকোর হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর পরই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু হেলিকপ্টারে থাকা ১৪ আরোহীর কাউকেই জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
এই দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করেছে দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়। তবে কী কারণে বা কী ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
রাস তানুরা শহরটি সৌদি আরবের পূর্বপ্রদেশে অবস্থিত। এটি বিশ্ব জ্বালানি বাজারের অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্র। এখানে সৌদি আরামকোর বৃহত্তম তেল শোধনাগার এবং একটি বিশাল সামুদ্রিক টার্মিনাল রয়েছে, যেখান থেকে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করা হয়।
দীর্ঘ চার মাস বন্ধ থাকার পর গত শুক্রবারই এই টার্মিনাল থেকে পুনরায় তেল সরবরাহ ও লোডিংয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত শিল্পাঞ্চলে আরামকোর কর্মীদের বহনকারী হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাটি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।
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