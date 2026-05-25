শান্তিচুক্তি হলে আরও ৩০ দিন পর হরমুজ খুলবে ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান বৈরিতা নিরসনে সম্ভাব্য একটি চুক্তির অংশ হিসেবে হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে। সোমবার (২৫ মে) জাপানের সংবাদপত্র ‘নিক্কেই’ মধ্যপ্রাচ্যের একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ইরান হরমুজ প্রণালিতে পাতা মাইন অপসারণের কাজ শুরু করবে। এই সময়সীমা শেষ হলে বিশ্বের সব দেশের জাহাজ নিরাপদ ও অবাধে প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে।
একই সঙ্গে ইরান জাহাজ চলাচলের ওপর আর কোনো ট্রানজিট ফি আদায় করবে না বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
এদিকে, চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতে যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল, সেটির মেয়াদ আরও ৬০ দিন বাড়ানোর বিষয়ে নীতিগত সমঝোতা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই দুই মাসের বিরতির সময় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, উপসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে একাধিকবার দুই দেশের সম্পর্ক সংঘাতের মুখে পড়ে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রভাব পড়ে। সাম্প্রতিক সংঘাতের পর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্থিতিশীল হয়নি। এমন প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি ও হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করার আলোচনা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন গুরুত্ব তৈরি করেছে।
