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মধ্যপ্রাচ্য

এবার মিসরের বন্দরে মার্কিন ট্যাংকারে ড্রোন হামলা, ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ফের হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এবার মিসরের বন্দরে মার্কিন ট্যাংকারে ড্রোন হামলা, ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ফের হামলা
মিসরের দামিয়েত্তা বন্দরে ড্রোন হামলায় এক মার্কিন ট্যাংকারে আগুন ধরে যায়। ছবি: এক্স

মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর দামিয়েত্তায় স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন একটি গ্যাস সংরক্ষণকারী ট্যাংকারে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। ব্রিটিশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান অ্যামব্রে তাদের প্রাথমিক মূল্যায়নে এ তথ্য জানিয়েছে। হামলার পর ট্যাংকারে আগুন ধরে যায়। তবে হামলার জন্য কে দায়ী, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসরের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় বন্দরে আগুন লাগার ঘটনা নিশ্চিত করেছে। তবে তাদের বিবৃতিতে ড্রোন হামলার কোনো উল্লেখ ছিল না। এই ঘটনার পরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, মার্কিন সেনাদের ওপর ইরানের হামলার জবাব দেওয়া হবে।

এরপর বুধবার রাতে ইরানে নতুন করে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বুধবার রাত ১০টায় সর্বশেষ হামলা শেষ হয়। হামলা শুরু হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পর অভিযান শেষ করা হয়।

সেন্টকমের বিবৃতিতে বলা হয়, তাদের বাহিনী ইরানে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কয়েক ডজন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এসব লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সামরিক কমান্ড সেন্টার, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন স্থাপনা, উপকূলীয় নজরদারি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সামুদ্রিক সামরিক সক্ষমতা। একই সঙ্গে তারা দাবি করেছে, মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর ওপর ইরানের সব হামলাই সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে।

এদিকে ইরান নিশ্চিত করেছে যে—তারা জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি এবং হরমুজ প্রণালিতে চলাচলকারী জাহাজে হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে তেল ও গ্যাস পরিবহনের জন্য বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি যৌথভাবে পরিচালনার জন্য ওমানের দেওয়া প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরানের দাবি, বর্তমানে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে।

অন্যদিকে, ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, কেশম দ্বীপের চাহ-তাঙ্গু এলাকায় একটি আবাসিক বাড়িতে মার্কিন হামলা হয়েছে। হরমুজগান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর আহমাদ নাফিসির বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে উদ্ধারকারী দল কাজ করছে।

ইরানের তাসনিম সংবাদ সংস্থা ও প্রেস টিভিও কেশম দ্বীপের একটি আবাসিক এলাকায় হামলার খবর দিয়েছে। তাসনিম আরও জানিয়েছে, দ্বীপের শহরের ভেতরে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। তবে এসব ইরানি দাবি স্বাধীনভাবে তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনীও প্রাথমিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে তারা আগের মতোই দাবি করেছে, যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় না।

উল্লেখ্য, চলমান এই যুদ্ধ শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বোমা হামলা শুরু করে। সে সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, অভিযানটি মাত্র কয়েক সপ্তাহ চলবে। কিন্তু জুনে হওয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে আবারও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

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