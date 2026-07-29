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বেসরকারি

এসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫৯
এসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, নেই বয়সসীমা

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এক্সপোর্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত।

বিভাগ: এক্সপোর্ট (ফুড অ্যান্ড বেভারেজ বিজনেস)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন (বিপণন, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা) বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

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অভিজ্ঞতা: ২–৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

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বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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