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বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপ কর্মী নেবে, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ১৭: ০০
মেঘনা গ্রুপ কর্মী নেবে, আবেদন অনলাইনে

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাকাউন্টস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

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বিভাগ: অ্যাকাউন্টস (ওশান গোয়িং ভেসেল)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং।

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অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

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কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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