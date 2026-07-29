অবসর নিয়েই ফেললেন নেইমার

দীর্ঘ ১৬ বছরেরও বেশি সময়ের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন নেইমার। আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। সেই সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে সেলেসাওদের বিদায়ের পর তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা সব জল্পনাও অবসান হয়েছে।
কোপা সুদআমেরিকানায় ভেনেজুয়েলার ইউনিভার্সিদাদ সেন্ট্রালকে ৪-২ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করার পর নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান সান্তোসের হয়ে খেলা নেইমার। শেষ ষোলোতে নরওয়ের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। সেই ম্যাচটিই হয়ে থাকল নেইমারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।
আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বললেও নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই নেইমারের। এই ফরোয়ার্ডের মতে, দেশের হয়ে খেলতে গিয়ে কখনোই নিজেকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করেননি তিনি।
নেইমার বলেন, ‘ব্রাজিলের হয়ে আমার পথচলা শেষ। আমি ইতিহাস গড়েছি, অনেক সুখের মুহূর্ত পেয়েছি। আমি আমার রক্ত, আমার জীবন—সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। হলুদ জার্সির জন্য সব সময় লড়েছি। কিন্তু এখন আর সেটা করতে চাই না।’
বিদায়ের আগে ব্রাজিলের হয়ে মনে রাখার মতো আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার পার করেছেন নেইমার। দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে ক্যারিয়ার শেষ করলেন তিনি। দেশের হয়ে একাধিক বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা ও অলিম্পিকে অংশ নেন তিনি।
২০১০ সালের ১০ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিলের হয়ে অভিষেক হয় নেইমারের। সে ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে জয়ের পথে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। অবসরের আগে ১৩১ ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করেন। জালের দেখা পেয়েছেন ৮০ বার। এ ছাড়া সতীর্থের দিয়ে আরও ৫৯ গোল করিয়েছেন নেইমার।
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