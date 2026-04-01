যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়নি ইরান—ট্রাম্পের দাবি প্রত্যাখ্যান আরাঘচির

চলমান সংঘাত নিরসনে ইরানের পক্ষ থেকে কোনো যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। আজ বুধবার ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরআইবির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে ইরানের পক্ষ থেকে একটি ‘পাঁচ দফা পরিকল্পনা’ প্রস্তাবের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাঘচি এই খবরকে নাকচ করে দিয়ে একে নিছক ‘গণমাধ্যমের জল্পনা’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন, তেহরানের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।
আরাঘচি আরও জানান, ইরান এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, যতক্ষণ না আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং ইরানকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ এই যুদ্ধ চলবে।
উল্লেখ্য, আজ ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরানের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধবিরতিতে আগ্রহী। তবে ইরানের প্রেসিডেন্ট ঠিক কীভাবে বা কোন মাধ্যমে এই আগ্রহ দেখিয়েছেন, সে বিষয়ে ট্রাম্প বিস্তারিত কিছু জানাননি।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা কয়েকটি ইরানি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, আরও অন্তত ছয় মাস স্থায়ী হতে পারে—এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি ‘ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধের’ জন্য ইরান পুরোপুরি প্রস্তুত। তেহরানের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি ইরানের কোনো উপকারে আসবে না। তেহরানের মতে, কেবল যুদ্ধবিরতি হলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভবিষ্যতে পুনরায় যেকোনো সময় হামলা চালানোর সুযোগ বা ‘ফ্রিডম অব অ্যাকশন’ তৈরি হবে। এই ঝুঁকি এড়াতে ইরানিরা এখন একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সমাধান চান, যা ভবিষ্যতে এ ধরনের সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ করবে।
