লুবাবার বিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে আইন অমান্য করেছে: নারীপক্ষ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৫২
ছোট পর্দার মডেল ও অভিনেত্রী সিমরিন লুবাবার বিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে আইন অমান্য করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে নারী অধিকারভিত্তিক সংগঠন নারীপক্ষ। আজ বুধবার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ তুলে ধরে এই বিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় সংগঠনটি।

সংগঠনের আন্দোলন সম্পাদক গীতা দাস বলেন, মাত্র ১৫ বছর বয়সে লুবাবার বিয়ে হওয়ার বিষয়টি যদি সত্য হয়, তবে এটি স্পষ্টতই বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

বিবৃতিতে প্রশ্ন তোলা হয়—এই বিয়ে কোথায় এবং কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কে বা কারা আয়োজন করেছে, বিয়েটি নিবন্ধিত হয়েছে কি না, নিবন্ধনকারী কে, আদালতের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কি না, এবং অভিভাবক ও সাক্ষীদের ভূমিকা কী ছিল।

নারীপক্ষ বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশের বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। এর নিচে বিয়ে হলে তা বাল্যবিয়ে হিসেবে গণ্য হয় এবং এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। বাল্যবিয়ের আয়োজন, অনুমোদন বা নিবন্ধনের সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড, এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

সংগঠনটি আরও উল্লেখ করেছে, বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি ও অভিভাবকের সম্মতিতে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের সুযোগ থাকলেও এর জন্য কঠোর শর্ত পূরণ করতে হয়। লুবাবার ক্ষেত্রে সেই শর্ত মানা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, একটি বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পেছনে একাধিক পক্ষ জড়িত থাকে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই আইন অমান্য করে থাকতে পারেন।

এ পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিচার বিভাগের প্রতি দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে নারীপক্ষ। অন্যথায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে সংগঠনটি।

