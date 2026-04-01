Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনার কথা ভাবছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ১৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রকে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো থেকে বের করে নেওয়ার বিষয়টি ‘অবশ্যই’ বিবেচনা করছেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন এবং আজ রাতে (স্থানীয় সময়) জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ন্যাটো জোটের কঠোর সমালোচনা করবেন বলেও জানান।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘প্রয়োজনের সময় তারা (ন্যাটো সদস্যরা) বন্ধুর পরিচয় দেয়নি। আমরা কখনোই তাদের কাছে খুব বেশি কিছু চাইনি...কিন্তু এটি একটি একতরফা পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

ট্রাম্প বারবার অভিযোগ করে আসছেন, ইরান যুদ্ধে ন্যাটো সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যাপ্ত সমর্থন দেয়নি এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি সচল করতেও কোনো সহায়তা করেনি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, আজ রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি ন্যাটোর ওপর তাঁর এই হতাশা ও অসন্তোষের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন।

সাক্ষাৎকারে ইরান যুদ্ধ কবে শেষ হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ না দিলেও আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা খুব দ্রুতই সেখান থেকে বেরিয়ে আসব।’

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো সামরিক জোট গঠিত হয়। এই জোটের উদ্দেশ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষা। স্নায়ুযুদ্ধের পুরোটা সময় ন্যাটো জোট কাজ করেছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণবাদ ও প্রভাব মোকাবিলায়। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের পর ন্যাটো মূলত মার্কিন নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বৈশ্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই জোটের সদস্যসংখ্যা ৩২।

ইরান যুদ্ধের জেরে এই শক্তিশালী সামরিক জোট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন জোরালো হয়ে উঠেছে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রইউরোপইরানন্যাটোইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সম্পর্কিত

