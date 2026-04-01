২০২৬ সালের ঈদুল আজহা কবে, যা জানা গেল

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০২৬ সালের পবিত্র ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা সাপেক্ষে আগামী ২৭ মে ২০২৬ বুধবার দেশটিতে ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হতে পারে।
হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জিলহজ মাসের ৯ তারিখ পবিত্র আরাফাত দিবস এবং ১০ তারিখ ঈদুল আজহা পালিত হয়। সেই হিসেবে:
উল্লেখ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে মিল রেখে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই একই দিনে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চূড়ান্ত তারিখ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।
ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। এটি ইসলামের মহান নবী হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-এর ত্যাগের স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।
হজরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তাঁর প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করার কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। তিনি যখন আল্লাহর নির্দেশে পুত্রকে জবাই করার পূর্ণ প্রস্তুতি নেন, তখন তাঁর অটল বিশ্বাস ও আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে মহান আল্লাহ ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটি পশু পাঠিয়ে দেন। এই মহান ত্যাগের মহিমা স্মরণে রেখে বিশ্বজুড়ে সামর্থ্যবান মুসলমানরা প্রতিবছর পশু কোরবানি করেন।
ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পশু কোরবানি করা ওয়াজিব। এটি কেবল একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ত্যাগের এক অনন্য নিদর্শন। এই উৎসবের মাধ্যমে দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের মাঝে মাংস বিতরণের ফলে সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা সুদৃঢ় হয়।
