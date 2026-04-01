ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে সবকিছুর দাম বাড়ছে: সিনেটর ক্রিস কুন্স

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুরু করা ইরান যুদ্ধকে ‘ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ’ হিসেবে অভিহিত করে এর তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন ডেমোক্রেটিক সিনেটর ক্রিস কুন্স। তিনি দাবি করেছেন, এই যুদ্ধের কারণে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে। আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটির সদস্য ক্রিস কুন্স তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ট্রাম্পের এই ইরান যুদ্ধের ফলে কেবল জ্বালানি তেলের দামই বাড়েনি, বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিল এমনকি বাড়ির ঋণের (মর্টগেজ) কিস্তিও মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, এখন এই যুদ্ধের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ পরিবারগুলোকে।
ডেলাওয়্যার অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ক্রিস কুন্স আগেও ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ঠিক কী কারণে এই যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে কিংবা এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে—সে বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হচ্ছে না।
