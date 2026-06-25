ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলার উপকূলে ব্যাপক লুটপাট

ভেনেজুয়েলায় শক্তিশালী জোড়া ভূমিকম্পের পর এবার বিধ্বস্ত উপকূলীয় অঞ্চলে শুরু হয়েছে ব্যাপক লুটপাট। গত বুধবারের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লা গুয়াইরা অঞ্চলের অন্তত একটি বড় শপিং মলে আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে বলে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির সংবাদকর্মীরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন।
এএফপির মাঠপর্যায়ের প্রতিনিধি দল জানিয়েছে, লা গুয়াইরা রাজ্যের উপকূলীয় শহর কাতিয়া লা মার-এর একটি আংশিক পুড়ে যাওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত সুপারমার্কেটে এই লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ভূমিকম্পের পর থেকেই পুরো শহরটি বিদ্যুৎহীন এবং সম্পূর্ণ অন্ধকার অবস্থায় রয়েছে।
এই চরম বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে একদল নারী ও পুরুষ ওই সুপারমার্কেটে ঢুকে পড়ে এবং ব্যাগে করে খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও বিভিন্ন মালামাল নিয়ে দেদারসে পালিয়ে যেতে থাকে।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মাত্র ৩৯ সেকেন্ডের ব্যবধানে ৭ দশমিক ২ ও ৭ দশমিক ৫ মাত্রার যে জোড়া ভূমিকম্প ভেনেজুয়েলায় আঘাত হেনেছে, তাতে এ পর্যন্ত অন্তত ১৬৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। লা গুয়াইরা অঞ্চলের ঘরবাড়ি ও বড় বড় অবকাঠামো ধসে পড়ার পাশাপাশি গ্যাস লাইন বিস্ফোরণের কারণে অনেক জায়গায় আগুন ধরে যায়।
বিদ্যুৎ ও পানি সংকটের পাশাপাশি দুর্যোগকবলিত এলাকায় জরুরি খাদ্য সহায়তার অভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে তীব্র হাহাকার ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলেই এই লুটপাটের ঘটনা ঘটছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
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