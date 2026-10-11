আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল—মুক্তির পর ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি

ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভের আগে আটক হয়েছিলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। পরে গতকাল গভীর রাতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি দাবি করেছেন, তাঁকে নিয়মমাফিকভাবে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়নি, রীতিমতো ‘অপহরণ’ করা হয়েছিল।
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ধ্রুব রাঠি লেখেন, ‘আমাকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়নি, আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল। আপনাদের সবার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ, পুরো ঘটনাটি নিচে জানানো হলো।’
ধ্রুব রাঠি এই পোস্টের সঙ্গে ৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের একটি ভিডিওও ছিল। সেখানে তিনি বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেন।
এর আগে শনিবার সকালে গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৬-এর নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পরবর্তীতে গুরুগ্রামের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে আটক থাকার পর দিবাগত রাত দুইটার দিকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গুরুগ্রাম পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা মামলা দায়ের করা হয়নি। তবে পুলিশ এও জানিয়েছে, প্রহিবিটরি অর্ডার বা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি যদি পুনরায় যন্তর মন্তরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
সিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শনিবার সকালে প্রায় ৫০ জন সাদা পোশাকের পুলিশকর্মী ধ্রুব রাঠির বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়।
সরকারের বিভিন্ন নীতির কড়া সমালোচক এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমর্থক হিসেবে পরিচিত ধ্রুব রাঠির এই আটকের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।
এদিকে শনিবারের ব্যাপক ধরপাকড়, মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা এবং চলাচলের ওপর কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে করা রিট ও আদালত অবমাননার আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ রোববার ছুটির দিনেও সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায়ে ইন্টারনেট ও মেট্রো সেবা স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি নির্বিচারে ও বেআইনি আটক না করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ফ্লাইট চলাকালে যাত্রীদের ব্যবহৃত পাওয়ার ব্যাংক থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েছে ভারতের বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর একটি উড়োজাহাজ। দিল্লি থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগোর ওই ফ্লাইটটিতে ওভারহেড লাগেজ কম্পার্টমেন্টে থাকা একটি পাওয়ার ব্যাংকে হঠাৎ আগুন ধরে যায়...১২ মিনিট আগে
ফের আকস্মিক বন্যা আঘাত হেনেছে নেপালে। দেশটির গোরখা জেলার চুমনুব্রি গ্রামে আজ রোববার হড়পা বানে ৩৫ টির বেশি বাড়ি ও সেতু ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও। ত্রিশূলী নদীর উপনদী বুড়ি গণ্ডকি নদীতে পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর এ বন্যা হয়।১ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১২ জন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বেসামরিক নাগরিক ও অবকাঠামোর ওপর বারবার হামলাকে ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য’ উল্লেখ করে অবিলম্বে এসব হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে নয়াদিল্লি।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ ঘিরে চলমান বিধিনিষেধের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় সব ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে আদালত চত্বরে ও আশপাশে বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করতে জারি করা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ২০২৩-এর ১৬৩ ধারার বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া২ ঘণ্টা আগে