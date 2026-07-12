Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

হাম ও উপসর্গে আরও ৫ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ২১: ০৬
হাম ও উপসর্গে আরও ৫ জনের মৃত্যু
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে চারজন হামের উপসর্গে ও একজনের মৃত্যু হামে হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ৯০ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া হামের উপসর্গ দেখা গেছে ৮৭৯ জনের।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গে মারা গেছে ৬৬৪ জন। একই সময়ে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৯৪ জনের। সব মিলিয়ে হাম ও হামের উপসর্গে মোট ৭৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

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স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৪৮০ জনে। তাদের মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগী ১৩ হাজার ৫০০ জন। এ সময় ৯৪ হাজার ৩৪০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে ৯০ হাজার ৬০৫ জন বাড়ি ফিরেছে।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরউপসর্গস্বাস্থ্যহাম
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