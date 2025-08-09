ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু

Ajker Patrika
দেশে গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক শিশুসহ (১৩) তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ওই সময়ে হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৩২৫ জন ডেঙ্গু রোগী।

আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদকৃত তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮ট পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে দুজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং একজন বরিশাল বিভাগীয় এলাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

নতুন রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯৫ জন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া বরিশাল বিভাগে ৬৬ জন, ঢাকা বিভাগে ৪৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ছয়, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৪, খুলনা বিভাগে ১৪ এবং রাজশাহী বিভাগে ৪১ জন রোগী ভর্তি হয়েছে।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এখন পর্যন্ত ৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৩ হাজার ৭৩৫ জন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ১ হাজার ৩৩৩ জন ডেঙ্গু রোগী। এদের মধ্যে রাজধানীর হাসপাতালে ৩৮৩ জন।

এই বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে জুলাইয়ে। ওই মাসে ৪১ জন চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়। আগস্টের প্রথম নয় দিনে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন এবং জুনে ১৯ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়। মার্চ মাসে ডেঙ্গুতে কারও মৃত্যু হয়নি।

একইভাবে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১ এবং মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, জুলাই মাসে ১০ হাজার ৬৮৪ এবং আগস্টের প্রথম নয় দিনে ২ হাজার ৭৫৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন এবং মারা গেছে ৫৭৫ জন। ২০২৩ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়। ওই বছর হাসপাতালে ভর্তি হয় মোট ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

